Росфинмониторинг: участника терактов в Рязанской области Классена* внесли в список террористов

Гражданин Украины Артем Классен*, причастный к терактам в Рязанской области, включен в список террористов и экстремистов, действующий на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга, передают РИА Новости.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Классен Артем Сергеевич*,
Ранее в генпрокуратуре сообщили, что Классен* организовал серию терактов в Рязанской области с мая по ноябрь 2023 года совместно с украинскими спецслужбами. Он подорвал железнодорожное полотно на перегоне Рыбное — Блокпост и атаковал аэродром Дягилево дронами, а также пытался подорвать участок железной дороги в районе Дашков-Песочных. Классен* в бегах, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
*Упомянутое лицо внесено в реестр физических лиц — причастных к экстремистской деятельности или терроризму (по данным Минюста РФ).