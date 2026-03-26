Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 82.13 1.41 27/03
ЦБ EUR 95 1.19 27/03
Нал. USD 81.00 / 81.20 26/03 18:32
Нал. EUR 93.01 / 94.90 26/03 18:32
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Росфинмониторинг: участника терактов в Рязанской области Классена* внесли в список террористов
Ранее в генпрокуратуре сообщили, что Классен* организовал серию терактов в Рязанской области с мая по ноябрь 2023 года совместно с украинскими спецслужбами. Он подорвал железнодорожное полотно на перегоне Рыбное — Блокпост и атаковал аэродром Дягилево дронами, а также пытался подорвать участок железной дороги в районе Дашек. Классен* в бегах, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Гражданин Украины Артем Классен*, причастный к терактам в Рязанской области, включен в список террористов и экстремистов, действующий на территории РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга, передают РИА Новости.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Классен Артем Сергеевич*, 21.12.1992 года рождения, город Коростень Житомирской области Украины», — говорится в перечне.

Ранее в генпрокуратуре сообщили, что Классен* организовал серию терактов в Рязанской области с мая по ноябрь 2023 года совместно с украинскими спецслужбами. Он подорвал железнодорожное полотно на перегоне Рыбное — Блокпост и атаковал аэродром Дягилево дронами, а также пытался подорвать участок железной дороги в районе Дашков-Песочных. Классен* в бегах, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

*Упомянутое лицо внесено в реестр физических лиц — причастных к экстремистской деятельности или терроризму (по данным Минюста РФ).