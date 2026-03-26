Пострадавшего в ДТП на ж/д переезде забрали на вертолете из Сараевской больницы

Вечером в среду, 25 марта, вертолет санавиации забрал пострадавшего в ДТП на ж/д переезде из хирургического отделения Сараевской районной больницы. Об этом пишет ИД «Пресса». В медучреждении уточнили, что мужчине срочно понадобилась помощь областных специалистов, поэтому приняли решение воспользоваться вертолетом. Пациента доставили в областную клиническую больницу. Напомним, авария случилась в Ухоловском округе. Машина столкнулась с тепловозом.

