В Рязанской области машина столкнулась с тепловозом на ж/д переезде

В Рязанской области во среду, 25 марта, на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло ДТП. Фотографии с места происшествия редакции РЗН. Инфо прислали читатели. Отмечается, что в 10 часов утра на переезде дороги Ухолово — Богородицкое — Крещено Гаи в Ухоловском округе автомобиль столкнулся с тепловозом. Известно, что за рулем автомобиля Renault Kaptur сидел 59-летний житель Александро-Невского. Мужчина выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель получил травмы. Как уточнили очевидцы, его направили в реанимацию.