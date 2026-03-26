Депутаты рязгордумы утвердили изменения в структуре горадминистрации

Суть реформы — создание департамента по благоустройству. Новое подразделение будет курировать заместитель главы администрации, в чьем ведении уже находятся управление административно-технической инспекции и аппарат административных комиссий. В состав департамента также войдут городские префектуры, они будут координировать все работы по содержанию и наведению порядка на вверенных территориях. Мэр Борис Ясинский пояснил, что изменения помогут устранить дублирование функций между сотрудниками мэрии. Теперь за состояние каждого участка города сможет отвечать конкретное должностное лицо — это упростит контроль и сделает работу более адресной.

Депутаты рязгордумы утвердили изменения в структуре городской администрации. Решение принято на заседании 26 марта.

Кроме того, реформа позволит оптимизировать кадровые ресурсы и избежать лишней бюрократии.