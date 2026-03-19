В Рязани появится департамент благоустройства города

В Рязани появится департамент благоустройства города. Об этом стало известно на заседании комитета гордумы по вопросам местного самоуправления 19 марта. На заседании комитета предложено создать департамент благоустройства города в составе мэрии. Департамент будет работать под руководством замглавы администрации, в подчинении которого находятся управление административно-технической инспекции и аппарат административных комиссий.

В состав департамента войдут префектуры города, они станут главными координаторами работ по благоустройству и содержанию территорий.