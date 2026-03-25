Рязанская область стала лидером в ЦФО по числу несанкционированных свалок

В Рязанской области остается острой проблема несанкционированных свалок — регион стал лидером в Центральном федеральном округе по их количеству. Об этом свидетельствуют данные Росприроднадзора за 2025 год. По информации ведомства, в регионе выявили почти 1500 стихийных свалок. При этом за последние пять лет их количество сократилось всего на 29% — с 65 в 2021 году до 46 в 2025 году.

Наиболее благоприятная ситуация со свалками сложилась в Курской и Тамбовской областях, а также в Москве. В Ярославской области число свалок, наоборот, выросло на 186%, а в Орловской — на 161%.

Антирейтинг по выявлению несанкционированных свалок в Центральном федеральном округе возглавили Рязанская, Московская и Брянская области. Данные по всем регионам представлены в инфографике «Рязанских новостей».