Возле реки в Рязани нашли 6 несанкционированных свалок
Специалисты обнаружили в водоохранной зоне реки Павловка 6 несанкционированных свалок строительных и твердых коммунальных отходов общей площадью более 1 тыс. кв. м. Администрацию Рязани обязали ликвидировать несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Возле реки в Рязани нашли 6 несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба региональной природоохранной прокуратуры.
Специалисты обнаружили в водоохранной зоне реки Павловка 6 несанкционированных свалок строительных и твердых коммунальных отходов общей площадью более 1 тыс. кв. м.
Администрацию Рязани обязали ликвидировать несанкционированные свалки отходов производства и потребления.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.