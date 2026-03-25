Рязанцев ждут самые короткие майские праздники за 8 лет

В 2026 году майские праздники будут самыми короткими за последние восемь лет. Это связано с длинными новогодними каникулами, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, новогодние праздники в 2026 году длились рекордные 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно, что повлияло на производственный календарь и количество выходных в мае.

В 2026 году нерабочими днями на майские праздники будут 1-3 мая и 9-11 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать в мае в общей сложности шесть дней.

Стенякина напомнила, что 1 и 9 мая являются официальными праздничными днями, а продолжительность выходных зависит от переноса нерабочих дней. Она также отметила, что следующие длинные выходные ждут россиян в июне — с 12 по 14 число.

Как работаем и отдыхаем в 2026 году можно посмотреть здесь.