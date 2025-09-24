Опубликовано расписание праздничных и выходных дней в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на следующий год. Расписание выглядит следующим образом: в Новый год выходными будут дни с 31 декабря по 11 января включительно. Рабочая неделя начнется с 12 января; по три дня россияне будут отдыхать на День защитника Отечества (с 21 по 23 февраля) и Международный женский день (с 7 по 9 марта); на майские праздники в сумме будет 6 выходных (1-3 мая и 9-11 мая); 3 выходных дня выделены в июне в честь Дня России (12-14 июня); один выходной в честь Дня народного единства (4 ноября); 31 декабря 2026 года войдет в число новогодних выходных.