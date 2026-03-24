Володин опроверг внесение в Госдуму проекта о запрете обвинительной информации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о запрете распространять в СМИ обвинительную информацию до вступления решения суда в силу не вносили в Госдуму и пока не планируют рассматривать. Об этом он сообщил на пленарном заседании 24 марта, передает «Парламентская газета».

По словам Володина, инициатива поступила от Госсовета Татарстана и была направлена на экспертизу в Совет законодателей, а не в Госдуму. Он подчеркнул, что законодатели не рассматривают проект и, возможно, не будут его рассматривать.

«Надо думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем или тем более прорабатываем, отправляем. Это касается и в данном случае той же инициативы Татарстана, она спорная», — отметил Володин.

Ранее говорилось, что Госсовет Татарстана подготовил проект, согласно которому журналистам нельзя будет использовать даже осторожные формулировки вроде «по мнению», «предположительно», «источники сообщают» или «со слов», если речь идет о возможной причастности человека к преступлению.