В России предложили ограничить работу СМИ

В Госдуму внесли законопроект, который может изменить правила освещения уголовных дел в СМИ. Инициатива предполагает запрет на распространение обвинительной информации о человеке до вступления в силу решения суда.
Согласно проекту, журналистам нельзя будет использовать даже осторожные формулировки вроде «по мнению», «предположительно», «источники сообщают» или «со слов», если речь идет о возможной причастности человека к преступлению. До решения суда допускаются только нейтральные формулировки, не содержащие утверждений или предположений о виновности.
Ограничения предлагается распространить на все стадии следствия и судебного разбирательства.
Кроме того, законопроект затрагивает журналистские проверки и расследования. В частности, предлагается ограничить использование материалов, полученных незаконными способами — например, скрытой съемкой, самовольным отбором проб или доступом к коммерческой тайне.
За нарушение норм предусмотрены штрафы:
для граждан — от 100 до 300 тыс. рублей
для должностных лиц — от 300 до 700 тыс. рублей
для организаций — от 1 до 2 млн рублей