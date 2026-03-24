В Сапожке нашли повредившего арт-объект мужчину

Напомним, ночью 22 марта неизвестные сломали светящуюся надпись «Любимый Сапожок», которая стоит у здания местного ДК. Спустя несколько дней виновник нашелся. «Сапожковец сам пришел в ДК, признал свою вину, а также пообещал возместить причиненный ущерб. Арт-объект восстановят в кратчайшие сроки», — отметили в посте.