Вандалы разбили светящуюся инсталляцию в Рязанской области

По словам очевидцев, инцидент произошел ночью 22 марта в Сапожке. Неизвестные сломали светящуюся надпись «Любимый Сапожок», которая стоит у здания местного ДК. Одна буква оказалась разбита, рядом валялась бутылка — скорее всего, нанесли удар именно ей. Починить сломанное не получится, придется менять инсталляцию целиком.