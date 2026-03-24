В Рязанской области в 2025 году снизилась заболеваемость туберкулезом
В Рязанском регионе в 2025 году снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказала главврач областного клинического противотуберкулезного диспансера Марина Муравьева.

В эфире отметили, что по данным федерального центра мониторинга туберкулеза в РФ, Рязанская область заняла 4 место среди 89 регионов.

«Эпидемиологические показатели достигли своего исторического минимума. Ситуация медленно, но верно продолжает улучшаться. Территория считается благополучной, когда 75% населения ежегодно проходят профилактическую флюорографию. Этот показатель в 2025 году впервые был достигнут», — отметила Марина Муравьева.

По словам главврача, на улучшение ситуации повлияли сотрудничество противотуберкулезной службы с общей лечебной сетью, пропаганде населения о возможности профилактики, ведении здорового образа жизни, совместной деятельности всех врачей.

«Если появляются клинические проявления такие, как повышение температуры, длительный, ничем не снимающийся кашель, похудение, одышка, то это уже позднее выявление заболевания. Практически 60% населения мы выявляем при профилактических осмотрах», — объяснила главврач противотуберкулезного диспансера.

Ранее сообщалось, что в России снизилась смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ.