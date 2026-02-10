Голикова: в РФ снизились смертности от рака, туберкулеза и ВИЧ

В России снижается смертность от рака, туберкулеза, ВИЧ и других инфекций. «Мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний. Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза — мы его, считай, победили уже, — ВИЧ, СПИДа и ряда других инфекционных заболеваний, которые мы мониторируем, которые являются нашей постоянной работой», — отметила она. Голикова сообщила, что данные за прошлый год являются актуальными и будут обновляться в дальнейшем.

В России снижается смертность от рака, туберкулеза, ВИЧ и других инфекций. Об этом сообщила «Известиям» заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

