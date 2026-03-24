Рязанца в ответ на жалобу о запоздалых СМС об угрозе БПЛА направили в MAX

Комментарий разместили под постами губернатора Павла Малкова. В рязанском минцифры признали, что СМС-оповещения от РСЧС могут приходить с опозданием. «Информирование населения проводится в максимально короткие сроки через мессенджер MAX (группа Оповещение Рязанская область), где публикуют короткие и проверенные сообщения о чрезвычайных ситуациях, погодных изменениях, воздушной обстановке по БПЛА и других событиях, влияющих на безопасность. Подписывайтесь, чтобы получать информацию оперативно и напрямую», — написали в комментарии. Также в минцифры рассказали о возможности скачать бесплатное приложение МЧС России.

Напомним, рязанцы обращали внимание на систематические задержки в получении экстренных уведомлений от РСЧС.