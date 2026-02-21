Рязань
Рязанцы рассказали о запоздалых СМС-оповещениях РСЧС
Рязанец с номером МТС поделился скриншотом СМС-оповещений. 18 февраля угроза ракетной атаки была объявлена в 06:18, но СМС пришло только в 07:01 — спустя 43 минуты. Отбой был дан в 06:54, однако уведомление об этом пользователь получил лишь в 08:17 — с опозданием более чем на час. 21 февраля угроза атаки БПЛА была объявлена в 07:20, а сообщение от РСЧС пришло в 08:42 — буквально за минуту до официального снятия опасности. Уведомление об отмене поступило в 09:49, хотя угрозу отменили еще в 08:43.

Жители Рязанской области обратили внимание на систематические задержки в получении экстренных уведомлений от РСЧС. Сообщения об опасности часто приходят, когда угроза уже миновала, обратили внимание читатели РЗН. Инфо.

Рязанец с номером МТС поделился скриншотом СМС-оповещений. 18 февраля угроза ракетной атаки была объявлена в 06:18, но СМС пришло только в 07:01 — спустя 43 минуты. Отбой был дан в 06:54, однако уведомление об этом пользователь получил лишь в 08:17 — с опозданием более чем на час.

21 февраля угроза атаки БПЛА была объявлена в 07:20, а сообщение от РСЧС пришло в 08:42 — буквально за минуту до официального снятия опасности. Уведомление об отмене поступило в 09:49, хотя угрозу отменили еще в 08:43.

С похожей ситуацией столкнулись и абоненты Билайна. 21 февраля оповещение о беспилотниках, объявленное в 07:20, пришло на телефоны только в 08:04. Уведомление об отмене (официально — 08:43) пользователи получили в 09:35, то есть с задержкой почти в час.

Напомним, рязанцам впервые начали приходить сообщения от РСЧС об угрозе БПЛА по СМС 9 февраля.