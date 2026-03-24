Сломавшей позвоночник после падения с горки в Туме девочке выплатят полмиллиона

Инцидент произошел в сентябре 2024 года на детской площадке в рабочем поселке Тума Клепиковского района. Отмечается, что под девочкой обрушился деревянный настил, она получила переломы. Проверкой установлено, что органы местного самоуправления не осматривали детскую площадку, расположенную в Советском переулке, между домами № 7 и 8. Основные элементы конструкции были разрушены. После вмешательства прокуратуры детскую площадку демонтировали. Надзорный орган направил в суд иск к администрации городского поселения и муниципального округа о взыскании компенсации материального и морального вреда.

Сломавшей позвоночник после падения с горки в Туме девочке выплатят полмиллиона. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года на детской площадке в рабочем поселке Тума Клепиковского района. Отмечается, что под девочкой обрушился деревянный настил, она получила переломы.

Проверкой установлено, что органы местного самоуправления не осматривали детскую площадку, расположенную в Советском переулке, между домами № 7 и 8. Основные элементы конструкции были разрушены. После вмешательства прокуратуры детскую площадку демонтировали.

Надзорный орган направил в суд иск к администрации городского поселения и муниципального округа о взыскании компенсации материального и морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей. Требование удовлетворено.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, 11-летняя девочка сломала позвоночник после падения с горки.

Экс-главу администрации признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ. Ей назначили наказание в виде принудительных работ на срок восемь месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.