В Рязанской области осудили экс-главу райадминистрации за травмирование ребенка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в сентябре 2024 года в Клепиковском районе 11-летняя девочка сломала позвоночник из-за изношенной горки на детской площадке. Бывшая глава администрации городского поселения не обеспечила надлежащий контроль за техническим состоянием объекта. Вину она признала.
Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и назначил наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, с запретом занимать должности в органах местного самоуправления на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.