Родители и педагоги продегустировали меню в школе № 21 в Рязани

АО «Детское питание» представило в школе № 21 в Рязани меню. Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе облправительства.
В дегустации участвовали родители, педагоги и представители администрации.
Им предложили варианты меню: картофельный суп с горохом на курином бульоне, салат из капусты и моркови, жаркое по‑домашнему, две разновидности молочных каш, два вида бутербродов — с сыром и шоколадным маслом, оладьи с бананом и сгущенным молоком, а также иван‑чай и витаминный напиток. В качестве полдника — пряники, яблоки и йогурты.
Уточняется, что все продукты приготовлены в соответствии с санитарными требованиями и технологическими стандартами.
После дегустации участники заполнили анкеты с отзывами и рекомендациями. Данные проанализируют технологи для оптимизации школьного меню, уточнили в мэрии.
Ранее дегустация блюд прошла в школе № 3.