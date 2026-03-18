В Рязани продегустировали школьное меню

АО «Детское питание» представило рязанцам школьное меню. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Дегустация блюд прошла в школе № 3. На ней присутствовали родители, педагоги и сотрудники мэрии.

Гостям предложили гороховый суп на курином бульоне, оладьи с яблоками и морковью, мясное жаркое, омлет, капустный салат, две разновидности молочных каш и два вида бутербродов — с сыром и шоколадным маслом. Из напитков — чай с лимоном.

Отмечается, что при разработке рецептуры особое внимание уделили контролю качества продуктов и соблюдению технологических регламентов.

После дегустации все участники заполнили анкеты, в которых указали замечания или предложения. Полученные данные используют для улучшения школьного меню.