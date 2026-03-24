Назначен новый глава рязанского минспорта

Главой рязанского ведомства стал Владимир Антманис. Он вступил в должность во вторник, 24 марта. Ранее Владимир Антманис был первым замминистра спорта Оренбургской области. Он в 2009 году окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте, а в 2011 — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. В 2015 году был удостоен почетного звания «Мастер спорта России международного класса». Напомним, о возможном назначении Владимира Антманиса стало известно в феврале. Сообщалось, что 41-летнего чиновника пригласили занять должность.

Фото: личная страница Владимира Антманиса в «ВК».