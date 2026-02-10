Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-11°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.15 / 77.60 10/02 18:25
Нал. EUR 91.81 / 92.36 10/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
1 час назад
145
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
540
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 199
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 248
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Стало известно, кто может возглавить министерство спорта Рязанской области
Отмечается, что главой рязанского ведомства может стать первый замминистра спорта Оренбургской области Владимир Антманис. Он покидает пост. По данным «Орендэй», 41-летнего чиновника пригласили занять должность главы рязанского минспорта. В беседе с журналистами Владимир Антманис не стал опровергать или подтверждать информацию. «Скоро сами все узнаете, всему свое время», — сказал чиновник. Напомним, в июле 2025 года Владислав Фролов покинул пост главы рязанского минспорта. Исполняющим обязанности министра назначен его бывший заместитель — Виталий Шабанов.

Стало известно, кто может возглавить министерство физической культуры и спорта Рязанской области. Об этом 10 февраля сообщило издание «Орендэй».

Отмечается, что главой рязанского ведомства может стать первый замминистра спорта Оренбургской области Владимир Антманис. Он покидает пост. По данным «Орендэй», 41-летнего чиновника пригласили занять должность главы рязанского минспорта.

В беседе с журналистами Владимир Антманис не стал опровергать или подтверждать информацию.

«Скоро сами все узнаете, всему свое время», — сказал чиновник.

Уточняется, что он проработал первым заместителем министра в Оренбургской области три года. Владимир Антманис — спортсмен-легкоатлет, выступал за сборную России в 2006—2012 годах.

В 2009 году окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте, а в 2011 — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. В 2015 году был удостоен почетного звания «Мастер спорта России международного класса». Состоит в браке, воспитывает дочь и сына.

Напомним, в июле 2025 года Владислав Фролов покинул пост главы рязанского минспорта. Исполняющим обязанности министра назначен его бывший заместитель — Виталий Шабанов.

Фото: личная страница Владимира Антманиса в «ВК».