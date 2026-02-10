Стало известно, кто может возглавить министерство спорта Рязанской области

Отмечается, что главой рязанского ведомства может стать первый замминистра спорта Оренбургской области Владимир Антманис. Он покидает пост. По данным «Орендэй», 41-летнего чиновника пригласили занять должность главы рязанского минспорта. В беседе с журналистами Владимир Антманис не стал опровергать или подтверждать информацию. «Скоро сами все узнаете, всему свое время», — сказал чиновник. Напомним, в июле 2025 года Владислав Фролов покинул пост главы рязанского минспорта. Исполняющим обязанности министра назначен его бывший заместитель — Виталий Шабанов.

Уточняется, что он проработал первым заместителем министра в Оренбургской области три года. Владимир Антманис — спортсмен-легкоатлет, выступал за сборную России в 2006—2012 годах.

В 2009 году окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте, а в 2011 — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. В 2015 году был удостоен почетного звания «Мастер спорта России международного класса». Состоит в браке, воспитывает дочь и сына.

Фото: личная страница Владимира Антманиса в «ВК».