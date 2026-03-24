Павел Малков встретился с митрополитом Рязанским и Михайловским Никодимом

«Рад приветствовать Владыку в Рязанской области. За последние годы многое удалось сделать. Храмы восстанавливаются и вновь открывают двери для прихожан. При поддержке Минкультуры России продолжаем работу в Рязанском кремле. Полностью восстановили древнюю Богоявленскую церковь. Идёт реставрация одного из главных православных символов Рязани — Успенского собора. Эту работу будем продолжать вместе», — отметил глава региона. Павел Малков уточнил, что также обсудил с митрополитом Рязанским и Михайловским Никодимом развитие региона.

Губернатор Павел Малков встретился с митрополитом Рязанским и Михайловским Никодимом. Об этом он сообщил 24 марта в своем канале MAX.

Напомним, новый глава Рязанской епархии провел свою первую службу 22 марта.

