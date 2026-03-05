Путин увеличил штатную численность ВС РФ

В тексте указано, что предыдущий указ о численности Вооруженных Сил РФ, принятый в сентябре 2024 года, устанавливал штатную численность в 2 389 130 человек. Новый указ увеличивает ее примерно на 2 000. Отмечается, что в 2023 году численность составляла 2 209 130 человек, из них 1,32 млн — военнослужащие.