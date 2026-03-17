При пожаре в многоквартирном доме в Рязанской области пострадали двое детей

Пожар случился 16 марта в многоквартирном жилом доме в Новомичуринске Пронского округа. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 13:23. Спасено три человека, из них пострадали двое детей, их госпитализировали. В тушении участвовали семь человек, две единицы спецтехники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Ранее сообщалось, что огнем повреждена мебель и телевизор.

