В многоэтажке Рязани, где три года протекает крыша, произошло короткое замыкание

В двенадцатиэтажном доме № 36 на улице Есенина, который затапливает несколько лет, произошло короткое замыкание. Об этом РЗН. Инфо рассказали местные жители.
По словам рязанцев, крыша начала протекать летом 2023 года, за несколько лет ситуация ухудшилась, а решить проблему до сих пор не смогли. Утром 10 марта в квартире произошло короткое замыкание.
«В 3:15 я проснулась из-за странного поведения кота. Услышала треск, разбудила мужа, который начал осматривать стену. Оказалось, что стена сырая, а в месте, где был слышен треск, — очень горячая. Мужа ударило током, мы обесточили квартиру и выключили все из розеток», — поделилась рязанка.
Семья была вынуждена оставаться без света. Рязанцы обратились с жалобой в управляющую компанию, после чего квартиру осмотрели и заявили, что нельзя ничего сделать, пока стена не высохнет. По словам собственников, под обоями образовалась плесень, грибок, в комнатах стоит неприятный запах, из-за которого невозможно нормально дышать.
«Нас посетил мастер, осмотрел квартиру, сфотографировал и сказал: „Какой ужас. Держитесь, пока все не высохнет“. Итог таков: в квартире постоянная сырость, течет потолок, на стенах грибок, пахнет побелкой и плесенью, мокрые обои сползают», — сообщила жительница дома № 36.
Она отметила, что жить в квартире стало невозможно. Семья с несовершеннолетним ребенком ищет временное жилье, где сможет остаться, пока не вернется в свой дом.
По словам рязанки, после замыкания управляющая компания не предприняла никаких мер, а лишь ответила, что из-за намокшей проводки не предоставляется возможным провести работы.
«По результатам Вашего обращения ООО «УК «Центр» было выдано предостережение провести исследование крыши на предмет протечек и при необходимости выполнить текущий ремонт кровли», — ответили собственникам в Госжилинспекции Рязанской области.
С протечками столкнулись жители сразу нескольких квартир в доме № 36. У многих соседей стоит сырость, плесень, на потолках собираются капли воды. Кроме того, по их словам, несколько лет назад короткое замыкание уже происходило в коридоре. Тогда намокание обнаружили со стороны распределительной коробки.
Ранее жители дома № 36 на улице Есенина сообщили, что из-за воды и постоянной влажности в квартирах начали отклеиваться обои, а на голых стенах видны трещины. При этом потолок протекает не только в жилых комнатах, но и на лоджиях.