В многоэтажке Рязани, где три года протекает крыша, произошло короткое замыкание

В двенадцатиэтажном доме № 36 на улице Есенина, который затапливает несколько лет, произошло короткое замыкание. Об этом РЗН. Инфо рассказали местные жители. Жильцы проснулись от треска и запаха гари. Семья была вынуждена обесточить квартиру и отключить все приборы. УК заявила, что работы по устранению проблем проводятся только после высыхания стен, что усугубляет ситуацию. В квартирах стоит запах плесени и грибка, обои сползают, а дышать невозможно. Семья с ребенком вынуждена искать временное жилье. Несмотря на жалобы, УК не предпринимает действенных мер, ссылаясь на намокшую проводку. Госжилинспекция выдала предостережение УК провести ремонт кровли. Проблемы с протечками и сыростью наблюдаются у жильцов нескольких квартир.

По словам рязанцев, крыша начала протекать летом 2023 года, за несколько лет ситуация ухудшилась, а решить проблему до сих пор не смогли. Утром 10 марта в квартире произошло короткое замыкание.

«В 3:15 я проснулась из-за странного поведения кота. Услышала треск, разбудила мужа, который начал осматривать стену. Оказалось, что стена сырая, а в месте, где был слышен треск, — очень горячая. Мужа ударило током, мы обесточили квартиру и выключили все из розеток», — поделилась рязанка.

Семья была вынуждена оставаться без света. Рязанцы обратились с жалобой в управляющую компанию, после чего квартиру осмотрели и заявили, что нельзя ничего сделать, пока стена не высохнет. По словам собственников, под обоями образовалась плесень, грибок, в комнатах стоит неприятный запах, из-за которого невозможно нормально дышать.

«Нас посетил мастер, осмотрел квартиру, сфотографировал и сказал: „Какой ужас. Держитесь, пока все не высохнет“. Итог таков: в квартире постоянная сырость, течет потолок, на стенах грибок, пахнет побелкой и плесенью, мокрые обои сползают», — сообщила жительница дома № 36.

Она отметила, что жить в квартире стало невозможно. Семья с несовершеннолетним ребенком ищет временное жилье, где сможет остаться, пока не вернется в свой дом.

По словам рязанки, после замыкания управляющая компания не предприняла никаких мер, а лишь ответила, что из-за намокшей проводки не предоставляется возможным провести работы.

«По результатам Вашего обращения ООО «УК «Центр» было выдано предостережение провести исследование крыши на предмет протечек и при необходимости выполнить текущий ремонт кровли», — ответили собственникам в Госжилинспекции Рязанской области.

С протечками столкнулись жители сразу нескольких квартир в доме № 36. У многих соседей стоит сырость, плесень, на потолках собираются капли воды. Кроме того, по их словам, несколько лет назад короткое замыкание уже происходило в коридоре. Тогда намокание обнаружили со стороны распределительной коробки.

Ранее жители дома № 36 на улице Есенина сообщили, что из-за воды и постоянной влажности в квартирах начали отклеиваться обои, а на голых стенах видны трещины. При этом потолок протекает не только в жилых комнатах, но и на лоджиях.