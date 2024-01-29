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Опубликован проект строительства детской поликлиники с травмпунктом в Песочне
Согласно документам, здание расположится на перекрестке Васильевского переезда и проезда, напротив школы № 75.

В Рязани на проект строительства детской поликлиники № 7 с травмпунктом выделили более 18 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление капстроительства Рязанской области выделило 18 млн 432 тысячи 195 рублей. Подрядчик должен провести инженерно-экологические, геологические и гидрометеорологические изыскания, предоставить проект шестиэтажного здания поликлиники с посещением 400 детей в смену. Также в здании будет находится круглосуточный травмпункт, блок неотложной помощи, функционально-диагностических исследований, врачей и специалистов, рентгенологических исследований, административный и реабилитационный, отделение реабилитации с бассейном, педиатрическое и здорового детства.

Согласно документам, здание расположится на перекрестке Васильевского переезда и проезда, напротив школы № 75.

Само строительство поликлиники запланировано на 2024-2025 годы. Предполагаемая стоимость — от 3,5 до 4 миллиардов рублей. Работать детская поликлиника будет в две смены с 8:00 до 20:00.

Работы планируется выполнить до 1 декабря.