На территории бывшего завода ЖБИ-6 в Рязани построят 11 высоток и детсад

По проекту там планируется возвести 11 жилых домов различной этажности: четыре 25-этажных, четыре 20-этажных, а также по одному 16-, 17- и 19-этажному дому. Кроме того, построят детский сад на 290 мест, две парковки, детские и спортивно-игровые площадки, дороги, проезды и тротуары. Территория будет благоустроена с озеленением и зонами отдыха. Предусмотрены пешеходные зоны, развитие улично-дорожной сети, а также объекты инженерной инфраструктуры и коммуникации жизнеобеспечения.

На территории бывшего завода ЖБИ-6 в квартале, ограниченном улицами Стройкова, Осипенко и 14-я Линия, построят 11 многоквартирных домов и детский сад. Проект планировки территории, подлежащей комплексному развитию, опубликован 23 марта.

Напомним, ранее шла речь о строительстве восьми жилых домов и детском саду на 290 мест на участке площадью 9,6 га. Договор с застройщиком «Эра» планировали заключить на 11 лет.