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В Рязани утвердили план строительства домов и детского сада в Горроще

На заседании рязгордумы в четверг, 27 апреля, депутатв утвердили изменения в Генплан города и в правила землепользования и застройки для строительства жилых домов и детского сада на территории бывшего завода ЖБИ-6.

Речь идет о восьми жилых домах и детском саде на 290 мест. Участок площадью 9,6 га находится на улицах Стройкова, 14-я Линия и Осипенко.

Договор с застройщиком «Эра» планируется заключить на 11 лет.

На заседании вновь добавили, что по договору на месте предусматривается развитие улично-дорожной сети. Застройщик должен проложить дорогу, соединяющую улицы Гоголя и Ленинского Комсомола.

По их словам, это поможет улучшить транспортную инфраструктуру в районе.