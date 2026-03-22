МЧС обновило данные о паводковой обстановке в Рязанской области

Уровень Оки в черте Рязани снизился на 12 см и составил 86 см выше нулевой отметки гидрологического поста. На других участках области зафиксирован подъем: в районе Старой Рязани река поднялась на 33 см, у Касимова — на 15 см. Мокша у Кадома прибавила 4 см, Проня у Быкова осталась на прежнем уровне, а Ранова у Троицы повысилась на 32 см. Река Верда у Скопина показала небольшое снижение — на 3 см.

В региональном управлении МЧС сообщили о ситуации с половодьем по состоянию на 12:00 22 марта.

Из-за подъема воды оказалось подтоплено низководное мостовое сооружение через Ранову у села Шелемишево Скопинского округа — для проезда организован объезд протяженностью 18 км.

При этом участок дороги возле деревни Серебрянь Михайловского округа, ранее затопленный, уже освободился от воды.