С участка дороги в рязанской деревне сошла вода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что 21 марта спал уровень воды в реке Проня. Участок дороги около деревни Серебрянь Михайловского округа открыт.

Напомним, о затоплении стало известно 20 марта. Уровень воды над дорогой поднимался на 10 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не было нарушено.