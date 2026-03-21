В Минцифры опровергли данные о внедрении «белых списков» для домашнего интернета. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что информация о подготовке введения «белого списка» сервисов провайдерами домашнего интернета — фейк.

«Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет», — заявили в министерстве.

Там добавили, что при угрозах БПЛА в рядах регионов точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения дронов и помогают противостоять атакам. В моменты ограничений доступен «белый список» платформ и сайтов.

Ранее Mash писал, что провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедряют «белые списки».