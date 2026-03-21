Mash: провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедряют «белые списки»

По данным канала, задачу оперативно запустить систему уже дали специалистам большинства операторов домашнего интернета в Москве. Цель — обеспечить пользователям доступ к сайтам из «белого списка» в случаях отключения интернета, уточнил Mash. Это уже действует на мобильной сети и скоро заработает на проводных Wi-Fi. К плюсам такого решения канал отнес доступ к сайтам и приложениям банков, такси, доставок и прочего при проблемах с работой интернета, к минусам — падение скорости интернета из-за необходимости круглосуточно фильтровать трафик.

В Москве провайдеры домашнего интернета срочно внедряют систему «белых списков». Об этом 21 марта сообщил Mash.

По данным канала, задачу оперативно запустить систему уже дали специалистам большинства операторов домашнего интернета в Москве. Цель — обеспечить пользователям доступ к сайтам из «белого списка» в случаях отключения интернета, уточнил Mash. Это уже действует на мобильной сети и скоро заработает на проводных Wi-Fi.

К плюсам такого решения канал отнес доступ к сайтам и приложениям банков, такси, доставок и прочего при проблемах с работой интернета, к минусам — падение скорости интернета из-за необходимости круглосуточно фильтровать трафик.