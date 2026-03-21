В черте Рязани Ока поднялась еще на 16 см

За сутки в Оке в черте Рязани уровень воды повысился на 16 см. Он составляет 98 см выше нулевой отметки гидрологического поста. В области ситуация следующая: в Оке в районе села Старая Рязань уровень воды повысился на 15 см (уровень составляет 173 см выше нулевой отметки гидрологического поста); в Оке в районе Касимова — +6 см (уровень — 156 см); в Мокше в черте рабочего поселка Кадом — +5 см (215 см); в Проне в черте деревни Быково Кораблинского района — +11 см (216 см); в реке Ранова в районе села Троица — +12 см (331 см); в Верде у Скопина — +4 см (157 см).

В ГУ МЧС по Рязанской области рассказали о ситуации с половодьем в регионе. Соответствующую информацию 21 марта разместили в соцсетях ведомства.

в реке Ранова в районе села Троица — +12 см (331 см);

Подтоплен один низководный мост через реку Ранова около села Шелемишево Скопинского округа. Объездной путь есть (расстояние объезда — 18 км).

Ранее стало известно, что с участка дороги около деревни Серебрянь Михайловского округа сошла вода.