Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
Вск, 22
ЦБ USD 84.84 1.71 20/03
ЦБ EUR 96.92 2.25 20/03
Нал. USD 84.80 / 84.00 20/03 15:55
Нал. EUR 97.40 / 96.48 20/03 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
Вчера 18:45
437
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
1 565
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
1 472
Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт»...
Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт...
17 марта 12:34
672
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ока поднялась еще на 18 см в черте Рязани
В Рязани за сутки Ока поднялась на 18 сантиметров и составляет 82 сантиметра. В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров и составляет 158 сантиметров. В Касимове уровень воды в Оке поднялся на 5 сантиметров и составляет 150 сантиметров. В реке Мокша в Кадоме уровень воды повысился на 3 сантиметра и составляет 210 сантиметров. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 9 сантиметров и составляет 205 сантиметров. В районе села Троица уровень воды в реке Ранова вырос на 9 сантиметров и составляет 319 сантиметров.

Ока поднялась еще на 18 см в черте Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

