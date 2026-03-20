Ока поднялась еще на 18 см в черте Рязани

В Рязани за сутки Ока поднялась на 18 сантиметров и составляет 82 сантиметра. В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров и составляет 158 сантиметров. В Касимове уровень воды в Оке поднялся на 5 сантиметров и составляет 150 сантиметров. В реке Мокша в Кадоме уровень воды повысился на 3 сантиметра и составляет 210 сантиметров. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 9 сантиметров и составляет 205 сантиметров. В районе села Троица уровень воды в реке Ранова вырос на 9 сантиметров и составляет 319 сантиметров.

Ока поднялась еще на 18 см в черте Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Рязани за сутки Ока поднялась на 18 сантиметров и составляет 82 сантиметра. В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров и составляет 158 сантиметров. В Касимове уровень воды в Оке поднялся на 5 сантиметров и составляет 150 сантиметров.

В реке Мокша в Кадоме уровень воды повысился на 3 сантиметра и составляет 210 сантиметров.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 9 сантиметров и составляет 205 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова вырос на 9 сантиметров и составляет 319 сантиметров.

У Скопина уровень воды в реке Верда вырос на 3 сантиметра и составляет 153 сантиметров.

На данный момент подтоплен 1 низководный мост через реку Ранова вблизи населенного пункта Шелемишево, Скопинского муниципального округа Рязанской области (имеется объездной путь (расстояние объезда 18 км.)

1 участок дороги вблизи населенного пункта Серебрянь, Михайловского муниципального округа Рязанской области. (Имеется подвесной пешеходный мост. Проезд по дороге осуществляется в штатном режиме).