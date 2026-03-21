Пешеходное сообщение у еще одного рязанского села закрыли из-за паводка

Отмечается, что из-за критического подъема воды в Оке около села Фатьяновка Спасского округа 21 марта с 10:00 полностью будет перекрыто пешеходное сообщение. Местных жителей призвали быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты. Ранее в Спасском районе у села Троица 20 марта с 13:00 полностью перекрыли пешеходное сообщение.

Об этом рассказали в канале MAX ООО УСД «ТРАКТ».

