Мэр Ясинский проверил работы по благоустройству в ЦПКиО и на улице Павлова

Мэр Рязани Борис Ясинский проверил работы по благоустройству в ЦПКиО и на улице Павлова. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

В субботу, 21 марта, Ясинский встретился с подрядчиками на двух объектах.

Он напомнил, что проект благоустройства улицы Павлова предусматривает замену инженерных коммуникаций — канализации, теплосетей и водопровода, затем мощение тротуарной плиткой, установку декоративных малых архитектурных форм и столбов освещения.

Кроме того, уберут под землю провода — в кабельную канализацию.

Подрядчик завершает устройство инженерных коммуникаций. В апреле начнется следующий этап благоустройства.

Ясинский напомнил, что улица станет пешеходной, при этом обеспечат проезд к жилым домам и объектам социальной сферы.

В ЦПКиО работы идут одновременно по двум направлениям: устройству большой детской игровой площадки и санитарной прочистке территории.

Ясинский заявил, что поставил задачу подрядчикам, чтобы отставаний от графика не было. Работы по благоустройству территорий продолжат держать на контроле.

Фото: Telegram-канал Бориса Ясинского.