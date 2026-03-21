Мэр Ясинский проверил работы по благоустройству в ЦПКиО и на улице Павлова

Мэр Рязани Борис Ясинский проверил работы по благоустройству в ЦПКиО и на улице Павлова. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
В субботу, 21 марта, Ясинский встретился с подрядчиками на двух объектах.
Он напомнил, что проект благоустройства улицы Павлова предусматривает замену инженерных коммуникаций — канализации, теплосетей и водопровода, затем мощение тротуарной плиткой, установку декоративных малых архитектурных форм и столбов освещения.
Кроме того, уберут под землю провода — в кабельную канализацию.
Подрядчик завершает устройство инженерных коммуникаций. В апреле начнется следующий этап благоустройства.
Ясинский напомнил, что улица станет пешеходной, при этом обеспечат проезд к жилым домам и объектам социальной сферы.
В ЦПКиО работы идут одновременно по двум направлениям: устройству большой детской игровой площадки и санитарной прочистке территории.
Ясинский заявил, что поставил задачу подрядчикам, чтобы отставаний от графика не было. Работы по благоустройству территорий продолжат держать на контроле.
Ранее рязанцам рассказали о работах по благоустройству в ЦПКиО.
