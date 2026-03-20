Власти Рязани рассказали о завершении работы по вывозу снега с дорог и тротуаров

Власти Рязани рассказали о завершении работы по вывозу снега. Информацию на комитете гордумы по ЖКХ озвучил замначальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов.

Согласно представленному отчету, из города вывезли 217 тысяч 399 м³ снега. Зимой дороги и тротуары убирали плужно-щеточным оборудованием и обрабатывали противогололедными материалами. Для борьбы со снегом и наледью использовали 7,3 тысяч м³ пескосоляной смеси и 8,6 тысяч тонн соли.

«Для очистки города ежедневно задействованы более 130 единиц техники. В связи с наступлением благоприятных погодных условий мы завершаем работу по вывозу снега на этой неделе и переключаемся на летний вид работ по уборке от грунтовых наносов, которые накопились за зимний период. Также будем мыть тротуары, проезжие части», — рассказал Дмитрий Наумов.

Депутат Максим Мустафин отметил, что в некоторых районах Рязани после зимы песок обычно остается до июня. Он поинтересовался, есть ли конкретный срок, в рамках которого уберут весь песок с улиц и тротуаров. На вопрос Мустафина Наумов ответил, что «такого срока нет».

Ранее стало известно, что для уборки дорог и тротуаров от песка, который использовали зимой для борьбы со снегом и наледью, намерены привлечь более 50 машин. Работы будут проводить механизировано: улицы подметут, песок смоют водяным напором к краю проезжей части, а после используют специализированную вакуумную подметально-уборочную технику.