Власти рассказали, когда в Рязани начнут убирать дороги от песка после зимы
Стало известно, что уборка дорог и тротуаров от песка, который использовали зимой для борьбы со снегом и наледью, начнется при стабильной плюсовой температуре. Работы будут проводить механизировано: улицы подметут, песок смоют водяным напором к краю проезжей части, а после используют специализированную вакуумную подметально-уборочную технику.

В мэрии намерены привлечь более 50 машин в зависимости от погодных условий. На вопрос РЗН. Инфо о том, укомплектован ли штат работников или есть нехватка кадров, в горадминистрации ничего не ответили. Однако выяснилось, что средняя заработная плата сотрудников, которые занимаются уборкой города, — от 45 тысяч рублей.

Ранее рязанские экологи раскритиковали уборку снега в городе. Активист Евгений Рыбаков отметил, что накопившееся трудности связаны с долгим игнорирование нужд зимнего содержания. В Рязани используют песок, который после таяния снега превращается в пыль, загрязняет окружающую среду и ухудшает качество воздуха.