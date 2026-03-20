В Скопине благоустроят городской парк за 129,8 млн рублей

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и благоустройства администрации Скопинского округа Рязанской области разместило на портале госзакупок тендер на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Открывая просторы» в городском парке культуры и отдыха. Начальная стоимость контракта — 129,8 миллиона рублей.

Работы запланированы на период с 1 апреля по 30 октября 2026 года. Общая площадь территории, подлежащей благоустройству, — 14,5 тысяч квадратных метров.

Согласно концепции проекта, парк разделят на несколько функциональных зон. В северо-западной части появится смотровая площадка с амфитеатром: конструкция размером 27×25×18 м на стальном каркасе с деревянной облицовкой будет оборудована скамьями, качелями и подсветкой для использования в вечернее время. Для любителей активного отдыха предусмотрен памп-трек площадью 890 м² с покрытием из асфальтобетонной смеси.

В северо-восточной части парка, рядом с главным входом, вместо старой летней эстрады возведут новую сцену размером 12×4,5×3,6 м. Конструкция будет закрытой, с каркасом из стальных труб и облицовкой из металлического волнистого листа; пол и крышу обошьют лиственничным планкеном с антисептической пропиткой. Напротив сцены установят зигзагообразную перголу с качелями (15×18,8×3 м), также оснащенную подсветкой.

Дополнительно на территории появятся радиусные качели (9×3 м) и арт-объекты: фотозона с декоративной скамьей и инсталляция в виде гончарных кругов.

Все элементы благоустройства должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных граждан, быть антивандальными и безопасными. Покрытия площадок планируется выполнить из прочных и экологичных материалов, а территорию — оснастить необходимой инженерной инфраструктурой.

Напомним, благоустроенный парк станет частью единого культурного маршрута города и будет связан с уже реализованным проектом «Гончарная сказка». Ранее на разработку проектно-сметной документации по концепции «Открывая просторы» выделяли 4,5 млн рублей.

Фото: документы с госзакупок.