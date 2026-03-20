ЦБ USD 84 -0.84 21/03
ЦБ EUR 97.29 0.37 21/03
Нал. USD 84.00 / 84.00 20/03 18:50
Нал. EUR 97.35 / 97.60 20/03 18:50
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт»...
Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт...
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
У рязанской УК отозвали лицензию после смертельного падения наледи на девушку
У рязанской УК отозвали лицензию после смертельного падения наледи на девушку. Об этом сообщили в пресс-службе госжилинспекции Рязанской области.

Отмечается, что речь идет об УК «Олимп сервис», которым управлял Артем Солодов. Его отправили под домашний арест.

Напомним, глыбы льда упали на 27-летнюю рязанку ночью 4 марта с крыши дома на улице Первомайский проспект № 21\24. Все произошло, когда она возвращалась домой с работы. Девушка скончалась 7 марта. Она работала хирургической медсестрой в стоматологической клиника, и, как рассказывали ее знакомые РЗН. Инфо, была профессионалом своего дела.

Рязанцы при этом обращали внимание на опасность именно этой крыши еще 1 марта.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

10 марта в региональном СК рассказали, что задержан руководитель управляющей компании, обслуживающий дом.

«Мы много раз говорили об очистке крыш. Кто-то вовремя убирает наледь, а кто-то ждет, что само растает — вот такая цена безответственности», — прокомментировал его задержание губернатор Павел Малков.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Фото: соцсети.