У рязанской УК отозвали лицензию после смертельного падения наледи на девушку. Об этом сообщили в пресс-службе госжилинспекции Рязанской области.

Напомним, глыбы льда упали на 27-летнюю рязанку ночью 4 марта с крыши дома на улице Первомайский проспект № 21\24. Все произошло, когда она возвращалась домой с работы. Девушка скончалась 7 марта. Она работала хирургической медсестрой в стоматологической клиника, и, как рассказывали ее знакомые РЗН. Инфо, была профессионалом своего дела.

Рязанцы при этом обращали внимание на опасность именно этой крыши еще 1 марта.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

10 марта в региональном СК рассказали, что задержан руководитель управляющей компании, обслуживающий дом.

«Мы много раз говорили об очистке крыш. Кто-то вовремя убирает наледь, а кто-то ждет, что само растает — вот такая цена безответственности», — прокомментировал его задержание губернатор Павел Малков.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Фото: соцсети.