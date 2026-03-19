Подозреваемому по делу о гибели рязанки от упавшей наледи сохранили домашний арест
Главу управляющей компании «Олимп сервис» Артему Солодову, подозреваемому по делу о смерти 27-летней рязанки после падения на нее глыб льда сохранили домашний арест. Ранее прокуратура подала жалобу на домашний арест Солодова. Напомним, в ночь на 4 марта лед на рязанку упала наледь с крыши дома на Первомайском проспекте. Девушка скончалась в больнице 7 марта. Врачи диагностировали у нее множественные травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
