Стали известны подробности ночного пожара под Рязанью

Стали известны подробности пожара в селе Поляны Рязанского округа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. Напомним, инцидент произошел в ночь на 19 марта. По словам местных жителей, горела хозпостройка на улице Ленина. В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 22:55 18 марта. Также отмечается, что огнем повреждена постройка. Пожар тушили 15 человек и 4 единицы техники. А площадь возгорания составила 100 кв. метров.