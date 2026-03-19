Под Рязанью произошел пожар

Инцидент произошел в ночь на 19 марта в Полянах. По словам местных жителей, горела хозпостройка на улице Ленина. «Пострадавших нет, но была угроза соседним домам! Предположительно, возгорание произошло из-за замыкания старой проводки», — отметили в сообщении.