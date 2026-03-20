На выходе из кафе на улице Почтовой в Рязани полицейские поймали наркодилера

Ранее полицейские задержали 18-летнюю девушку за распространение крупной партии наркотиков. Во время расследования выяснилось, что со злоумышленницей связан 25-летний уроженец одной из соседних областей, который длительное время проживает в Рязани. Он «работал» на наркомагазин закладчиком. Оперативники задержали молодого человека на выходе из кафе на улице Почтовой. У злоумышленника изъяли 168 свертков с кристаллообразными веществами. Согласно результату экспертизы, в них содержались синтетические наркотики двух видов общей массой 227 граммов.

По предварительной информации полицейских, молодой человек взял запрещенные вещества от анонимной сообщницы в тайнике, прибыл на улицу Почтовую, чтобы отдохнуть, после чего планировал приступить к организации закладок.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигуранта отправили в следственный изолятор.

Напомним, 18-летнюю девушку задержали на улице и провели обыск в ее квартире на улице Чкалова.