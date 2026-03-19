Полиция задержала 18-летнюю рязанку, организовавшую в квартире склад «синтетики»

В Рязани полицейские пресекли деятельность 18-летней местной жительницы, которая организовала склад с синтетическими наркотиками в своей квартире. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Девушку задержали на улице и провели обыск в ее квартире на улице Чкалова.

В ходе обыска обнаружили настоящий склад запрещенных веществ: полицейские изъяли более 700 свертков синтетических наркотиков четырех видов, а также электронные весы и упаковочные материалы. Общий вес изъятых наркотиков составил 2 килограмма 232 грамма.

Как выяснилось, задержанная начинала свою деятельность как розничный распространитель, но вскоре ей доверили сбыт оптовых партий наркотиков. Девушка недавно забрала из тайника упаковку с наркотиками и готовила их к передаче нижестоящим дилерам.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.