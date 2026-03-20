Финансовый аналитик рассказал, как на россиян повлияет снижение ключевой ставки

Банк России 20 марта снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 15%. Финансовый аналитик Александр Разуваев объяснил, как это решение повлияет на повседневную жизнь граждан. По словам эксперта, кредиты станут немного дешевле: процентные ставки по займам снизятся примерно на 0,1-0,2 п. п., что сделает некоторые кредиты более доступными. В то же время доходность банковских вкладов уменьшится — банки снизят проценты по депозитам на 0,5 п. п. и более.

Снижение ставки также может стимулировать рост спроса на товары и услуги, что постепенно приведет к повышению цен. Ипотечные ставки, по прогнозу аналитика, будут снижаться постепенно, что позволит россиянам брать жилье выгоднее.

При этом рубль потеряет часть своей доходности, что подтолкнет население переводить средства в альтернативные финансовые инструменты, такие как акции, облигации или золото.