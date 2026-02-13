ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта: до 15,5%. Это уже шестое подряд решение регулятора о смягчении денежно-кредитной политики, сообщает пресс-служба ЦБ.

Большинство аналитиков не ожидали такого шага. По данным консенсус-прогноза «Ведомостей», из 21 опрошенного экономиста только пятеро допускали снижение ставки на текущем заседании. Остальные прогнозировали сохранение показателя на уровне 16%.