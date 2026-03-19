В Рязани восстановили подачу электроэнергии после аварии на кабеле
В Рязани 19 марта временно отключали электроэнергию в 14:45 на нескольких улицах из-за механического повреждения кабельной линии 6 кВ. Электроснабжение удалось восстановить к 15:48 силами бригады АО «РГРЭС», сообщили в соцсетях компании.
В Рязани 19 марта временно отключали электроэнергию в 14:45 на нескольких улицах из-за механического повреждения кабельной линии 6 кВ. Без света остались дома по адресам: ул. Баженова, 7, 26, 34; ул. Светлая, 1; ул. Старый сад (Голенчино), 19.
В РГРЭС принесли извинения за неудобства и поблагодарили жителей за понимание.